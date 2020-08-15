Художник продал за 40 тысяч долларов картину «Беларусь», написанную «кровью» с милицейской дубинки

Художник из российского Новосибирска Артем Лоскутов 12 августа создал картину «Беларусь» с помощью милицейской дубинки и выставил ее на интернет-аукцион. В субботу полотно ушло за 3 миллиона рублей (41 190 долларов или 1,13 миллиона гривен).

О продаже Лоскутов написал в своем Твиттере.

Художник написал картину, ударяя по холсту дубинкой с нанесенной на нее акриловой краской. Процесс создания работы он снял на видео.

В итоге получилось полотно, напоминающее первый бело-красно-белый флаг независимой Республики Беларусь, использовавшийся в 1991–1995 годах.

Вскоре после создания работы Лоскутов выставил ее на торги с начальной ценой 1 рубль. Он сообщил, что аукцион продлится до 22:30 пятницы, а 50% от суммы продажи будут отправлены белорусам.

15 августа художник заявил, что картина продана, не назвав имени покупателя. По поводу отправки протестующим белорусам половины заработанных с продажи картины денег Лоскутов пообещал написать позже.