Луцкий террорист Кривош прекратил двухнедельную голодовку

Террорист Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре Луцка и находится под арестом в следственном изоляторе, прекратил голодовку, которую объявил 30 июля.

Об этом сообщают «Волынские новости».

Отмечается, что 14 августа Кривош впервые за две недели начал есть. Голодовку он объявил из-за того, что был недоволен условиями содержания в СИЗО. Он жаловался, что его еще не судили, а обращаются уже как с осужденным.

Адвокат Кривоша также утверждал, что к задержанному применяют наручники и не дают сменную одежду.

В прокуратуре сообщили, что Кривош во время голодания был под наблюдением медиков.