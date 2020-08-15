«В котельных жгут бюллетени»: В штабе Тихановской выступили против пересчета голосов

Штаб бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской выступает против пересчета голосов или проведения второго тура выборов.

Об этом в субботу, 15 августа, рассказала пресс-секретарь политика Анна Красулина в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени… Мы знаем, что бюллетени уничтожены», — сказала она.

По словам Красулиной, Тихановская «имеет внутреннюю легитимность» в Беларуси и мировое сообщество готово признать ее легитимным президентом республики.

«Уже последовали заявления от ряда стран о том, что именно так и должно произойти. По крайней мере о том, что прежний президент Республики Беларусь не получил большинства на выборах, и он должен уйти», — добавила пресс-секретарь.