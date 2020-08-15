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Опубликовано видео последних секунд жизни Александра Тарайковского, убитого в Минске

16.08.2020

Появилось новое видео, на котором зафиксирован момент получения Александром Тарайковским смертельного ранения во время протестов в Минске.

Видео опубликовало агентство Associated Press в субботу, 15 августа.

Как видно на обнародованных кадрах, Тарайковский получил смертельное ранение в момент, когда подошел к белорусским правоохранителям. В руках у него ничего нет.

Видео: YouTube/ Медуза

Данное видео в очередной раз опровергает официальную версию министерства внутренних дел Беларуси. Согласно ей, Тарайковский, будучи якобы одним из протестующих, попытался бросить в полицию неопознанное взрывное устройство и оно взорвалось у него в руке, в результате чего и наступила смерть.

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