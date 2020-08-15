Сторонники Лукашенко завтра собирают контрмитинг в Минске

В воскресенье, 16 августа, на площади Независимости в Минске анонсирован митинг в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко.

Об этом в субботу, 15 августа, информирует телеграм-канал «Политика Страны».

Сообщается, что митинг пройдет под лозунгом «Не дадим развалить страну». В оппозиционных телеграм каналах уже распространяются сообщения о том, что на это мероприятие принудительно собирают бюджетников, госслужащих и работников госпредприятий.

«В любом случае это будет важное мероприятие, которое либо позволит Лукашенко показать, что у него есть поддержка народа (если придет много людей и все пройдет ударно), либо предельно его дискредитирует (если придет немного народа в виде унылых бюджетников, всем своим видом показывающих, что их пригнали насильно, причем с риском, что беломайдановцы их перевербуют прямо на месте)», — говорится в сообщении.

Митинг против «развала страны» начнется на площади Независимости в 12:00. А уже в 16:00 должны собраться протестующие против Лукашенко.

«Но на митинг лукашенковцев они наверняка тоже придут. Будут пытаться перетянуть их на свою сторону или, если не получится, то просто пристыдить, потроллить и закошмарить», — пишет телеграм-канала «Политика Страны».