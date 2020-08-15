Скандал в «Борисполе»: почему пассажиров не пустили на рейс в Дубай

На днях в аэропорту «Борисполь» разразился серьезный скандал. Пассажиров, которые должны были лететь в Дубай (ОАЭ), не пустили в самолет. Проблема состояла в том, что за время, пока готовился этот полет, в ОАЭ изменили правила для улетающих в страну. Но пассажиры рейса об этом не знали.

Как сообщает телеканал «Украина 24», туристка Юлия Ковалева об изменении правил полета узнала только непосредственно в аэропорту. Сотрудник авиакомпании МАУ объяснил пассажирам, что не пускает их в самолет, потому что тест на коронавирус сделан в лаборатории, которую не признают в Эмиратах.

Дело в том, что есть список лабораторий, который утверждают в ОАЭ, а некоторые пассажиры прошли тест в лаборатории, которой в нем не было.

«Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила», — рассказала женщина. При этом группе пассажиров пришлось брать билеты на другой рейс.

Почему пассажиров не пустили в самолет?

В авиакомпании МАУ, которая отвечала за этот рейс, отметили, что просто следовали правилам, которые утвердили ранее в ОАЭ. Там заверили, что о новых правилах пассажиров предупреждали письмом, а об изменениях информировали на сайте. В авиакомпании попросили всех пассажиров перед вылетом сами уточнять всю информацию, которую публикуют те или иные страны.

С другой стороны, авиакомпания должна следить за изменениями правил в страну и нести ответственность за риски, с этим связанные, комментирует РБК-Украина юрист Сергей Янчук. По его словам, нередки случаи, когда сама авиакомпания персонально уведомляет туриста о новых правилах.

Фото: Дубай (pixabay.com)

«Пандемия коронавируса действительно влияет на авиаперевозки так, что подобные ситуации могут возникать довольно часто. К этому нужно быть готовым, ведь ответственность за знание или незнание правил пересечения границы лежит на пассажире. Думаю, если бы авиакомпания и пустила пассажиров на рейс, то результаты их тестов не приняли бы на границе в ОАЭ, и людей пришлось бы отправлять обратно. Поэтому главный совет – заботиться о наличии документов для въезда в страну заранее», — отмечает эксперт.

Результат ПЦР-теста в ОАЭ действительно принимают не из любой лаборатории, а из конкретного списка аккредитованных клиник, говорят РБК-Украина представители одного из туроператоров, который занимается организацией туров в эту страну. Список клиник и обязательная онлайн-регистрация на тест доступны для туристов по ссылке.

Как избежать подобных ситуаций?

Хоть иногда авиакомпании и предупреждают пассажиров об изменении правил въезда в ту или иную страну, пассажир сам должен заблаговременно промониторить все официальные правила въезда. Ведь именно на пассажире лежит ответственность за этот вопрос, говорят опрошенные нами эксперты.

«Для избежания таких предполагаемых ситуаций можно посоветовать пассажирам вместе с билетом покупать страховку от невыезда. Но обязательно необходимо проверять, чтобы она покрывала как вопрос, например, болезни, так и изменения правил въезда в страну или другие непредвиденные обстоятельства», — комментирует РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

Где проверять правила въезда в ОАЭ?

Уточнить визовые требования въезда в ОАЭ можно через IATA Travel Centre, заполнив там короткую форму.

Хотя сейчас для украинцев действует безвизовый режим въезда в Эмираты, но нужно сдать ПЦР-тест. Его нужно сделать не более, чем за 96 часов до прибытия в Дубай.

Фото: Правила въезда в любую страну во время карантина надо проверять самому пассажиру (РБК-Украина)

Кроме того, нужна также медицинская страховка. Так, с 1 августа 2020 года въезд в ОАЭ возможен только при наличии полиса международного медицинского страхования, который подтверждает покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 на территории этой страны.

Если вы путешествуете сами, такую страховку нужно сделать самостоятельно. В случае покупки пакетного тура нужно убедиться, что данный вид страховки входит в перечень услуг, которые будут предоставляться в рамках тура, отмечают представители туроператора.

КАТЕРИНА ГОНЧАРОВА