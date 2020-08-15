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Лукашенко поручил не допустить цепи солидарности от Вильнюса до Киева

16.08.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на идею выстроить цепь солидарности от Вильнюса до Киева. Он поручил силовикам этого не допустить.

Об этом он заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает БелТА. 

По его словам, он это проходил после распада СССР, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы якобы отделить Россию от Запада.

«Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях… Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек», — сказал он.

Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о том, что они будут действовать во взаимодействии.

Кроме того, сегодня на совещании, по данным «Беларусь-1», Лукашенко обсудил с силовиками тактику противодействия революционному сценарию.

Отметим, речь идет о цепи солидарности от Вильнюса к белорусской границе, о который сообщил журналист Андрюс Тапинас. Президент Литвы Гитанас Науседа может принять участие в этой акции.

Мероприятие намечено на 23 августа, о планах провести его было объявлено 14 числа.

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