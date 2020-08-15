Новый антирекорд: в Черновицкой области почти 200 больных СOVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Черновицкой области зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Всего 183 новых случая.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Всего в области зафиксировано уже 7617 случаев. Вылечиться от COVID-19 удалось 5488 людям.

«К сожалению, Украина уверенно продолжает двигаться по пагубной дорожке коронавирусной инфекции, которая ведет к отметке 100 тысяч больных. В нашей стране уже больше инфицированных, чем в Китае. Между тем Буковина ежедневно устанавливает новые антирекорды», — написал Осачук.