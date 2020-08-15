Названа дата первого допроса Михаила Ефремова в суде

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов, которого сегодня выписали из больницы, с высокой долей вероятности примет участие в заседании суда во вторник. На заседании может пройти его допрос по делу о смертельном ДТП.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Заседание пройдет в Пресненском суде российской столицы.

«Вероятнее всего, да, Михаил Олегович будет участвовать в заседании 18 августа. Это зависит от его состояния здоровья. Если оно будет хотя бы как сегодня, то Ефремов будет в суде», — отметил Пашаев, добавив, что пока не знает, какой диагноз врачи поставили его клиенту.