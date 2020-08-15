Повседневная жизнь в Таиланде (фото)

Подборка фотографий повседневной жизни в Таиланде. До 1939 и в 1945—1948 гг. Сиам — государство Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Граничит на востоке с Камбоджей и Лаосом, на западе — с Мьянмой, и на юге — с Малайзией. Название (слово «тай» (ไทย) значит «свобода» вполне себя оправдывает: Таиланд — единственная страна Юго-Восточной Азии, сохранившая независимость от европейских государств, в то время как все соседние страны были колониями Франции или Великобритании. «Таиланд» — англоязычный вариант названия страны, введённый в обиход в 1939 г., — означает «страна тайцев», тайский вариант звучит как Пратхет Тхай или Мыанг-Тхай. По данным 2017 года население страны составляет 66 188 503 человека, площадь — 513 120 км².

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