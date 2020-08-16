У редакцію білоруського держтб, журналісти якого зібралися страйкувати, увійшов ОМОН

У будівлю найбільшого медіахолдингу Білорусі «Белтелерадиокомпания», співробітники якого з 17 серпня планують вийти на страйк проти фальсифікації виборів президента республіки, увійшов ОМОН.

Про це повідомляється в Твіттері російського мережевого видання «МБХ Медіа».



«В Мінську в будівлю «Белтелерадіокомпанії», поряд з яким проходить мітинг, зайшов ОМОН», — сказано в запису мікроблогу.

Також видання опублікувало відео, на якому відносно невелика (до десяти чоловік) група правоохоронців спокійно і неквапливо входить у двері. У цей час на площі біля будівлі гуде незадоволена натовп.

У Мінську в будівлю Белтелерадіокомпанії, поряд з яким проходить мітинг, зайшов ОМОН. Відео: TUT. by pic.twitter.com/GoIfTwZRRV

— МБХ Медіа (@MBKhMedia) August 15, 2020

Белтелерадиокомпания (БТРК)— державна установа, що веде мовлення з першого телеканалу Білорусі, кільком спеціалізованим телевізійним каналам і чотирьом радіомовним каналах.