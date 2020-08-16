Лукашенко відмовився від діалогу з опозицією через закордонних посередників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не буде вести діалог з участю зарубіжних посередників для врегулювання ситуації в країні.

Про це повідомляє Інтерфакс.

“За кордоном Білорусі пропонують якесь посередництво, створюють для країни закордонне уряд. Слухайте, у нас є нормальний уряд, створене за Конституцією. Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, ніякі посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви наведіть у себе порядок”, – сказав він на нараді в Центрі стратегічного управління у міністерстві оборони Білорусі.

“Жодний уряд ні за кордоном, де б то не було, нам не потрібно, і управляти воно країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?”, – підкреслив Лукашенко.

Звертаючись до учасників наради, він сказав: “ми втримаємо Ситуацію”.

“Ви не гірше мене знаєте, що відбувається в країні. Потихеньку починають або продовжують розхитувати ситуацію, наше суспільство. Добралися до трудових колективів. Я вже багато разів говорив про це. Просто хочу ще раз сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо”, – додав президент Білорусі.