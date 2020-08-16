У Чопі прикордонник запропонував контрабандисту перекидати сигарети катапультою

Прикордоннику Чопського прикордонного загону вручили підозра за сприяння у контрабанді сигарет катапультою. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За даними попереднього розслідування, на початку березня 2020 року підполковник прикордонної служби звернувся до керівника одного з підрозділів Чопського прикордонного загону з пропозицією надати 5 тис. доларів. За кошти він просив надавати йому і спільникам (цивільним особам) в організації контрабанди цигарок через держкордон з допомогою катапульти.

Корупціонера затримали при передачі чотирьох тисяч доларів. Вночі 15 серпня 2020 недалеко лінії держкордону затримали цивільного, в автомобілі якого перебували 28,5 тис пачок сигарет, а також технічне спорядження, призначене для перекидання тютюнових виробів шляхом катапультування.