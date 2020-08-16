Лукашенко доручив уряду виконувати повноваження до формування нового

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про повноваження уряду країни.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу глави держави.

“У зв’язку зі складанням урядом повноважень перед новообраним президентом згідно ч. 3 ст. 106 Конституції Білорусі та відповідно до ч. 11 цієї статті та пунктом 7 ст. 84 Конституції глава держави доручив прем’єр-міністру, міністрам і головам державних комітетів здійснювати свої повноваження до сформування нового складу Ради міністрів шляхом видання Президентом правових актів про призначення на зазначені посади”, – йдеться в повідомленні.

Указом встановлюється, що до нового складу Ради за посадою входять голови Комітету державного контролю, президії Національної академії наук, Національного статистичного комітету, правління Білоруського республіканського союзу споживчих товариств.

Згідно з білоруським законодавством, уряд повинен складати свої повноваження перед новообраним президентом, після чого повинен бути сформований новий склад уряду.