Білорусія знову купила нафту у США. Друга партія повинна прийти в серпні. Про це розповів прес-секретар концерну «Белнефтехим» Олександр Тищенко, передає БЕЛТА.

«В американському порту Beaumont став під завантаження і готується до відправки у Білорусь танкер з 80 тисячами тонн нафти сорту White Eagle Blend (WEB)», — розповів представник компанії. З Клайпеди на нафтопереробний завод «Нафтан» її доставлять в серпні по залізниці.

WEB являє собою суміш трьох сортів нафти, що вона розроблена для європейських НПЗ. Це вже друга поставка американської нафти. Перший танкер з 77 тисячами тонн нафти сорту Bakken прийшов на початку літа.

Білорусь почала шукати альтернативних постачальників сировини після конфлікту з Росією через ціни на нафту. Крім США, білоруська сторона також закупила сировину у Норвегії, Азербайджану та Саудівської Аравії.