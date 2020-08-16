Місія нездійсненна: як пройти безкоштовний тест на антитіла у Москві

З 27 травня москвичі можуть пройти безкоштовний тест на антитіла до коронавирусу в 30 поліклініках столиці. Раніше цей аналіз могли здати тільки ті, хто брав участь у тестуванні методом випадкової вибірки. Здавалося б, тепер всі проблеми вирішені.Однак, як з’ясувалося, здати кров на антитіла вдається лише щасливчикам.

Ірина Мнішек

Цей тест чекали давно. Його результати покажуть, перехворів людина коронавірусом і виробився у нього імунітет. Тест також може дати відповідь на питання, чи хвора людина Covid-19 в даний момент.

Як же пройти безкоштовний тест на наявність антитіл до коронавирусу? Записатися можна тільки дистанційно, для цього створена попередня електронна запис. Якщо ви прикріплені до будь-якої з міських поліклінік, треба записатися на аналіз крові з вени на порталі mos.ru або через додаток Emias. Ну що ж, спробуємо.

Процедура ця виявилася не з легких. Треба було для початку чітко дотримуватися інструкції з 5-и пунктів, не помилившись ні в одному. До речі, не думаю, що у всіх російських пенсіонерів вистачить терпіння і винахідливості, щоб безперешкодно подолати всі труднощі пошуку і дійти до заповітної рядки «Кров – антитіла до Ковид». Коли я нарешті після півгодини мук дійшла до цього запису, система знущально видала:«Немає доступного часу для запису».

Запис на безкоштовний тест на антитіла до коронавирусу на порталі mos.ru виявилася для мене недоступна.

Але впертість змусило шукати обхідні шляхи. Я подзвонила в районну поліклініку, до якої була прикріплена. Довгий спіч автовідповідача дав як завжди нульову інформацію. Лише з 7-го (!) разу мені пощастило. І – бінго! Оператор повідомила, що тест на антитіла до коронавирусу можна здати в найближчій до мого дому поліклініці, до якої хвилин 10 ходьби. Але для того, щоб здати заповітний тест, необхідно здійснити ряд подвигів. Наприклад, оператор повідомила, що зараз запис здійснюється тільки на середину червня. «Запис через додаток Еміаѕ починається щодня о 7 ранку. Якщо вам пощастить і ви вирвете» собі місце, можете отримати запис на 2-у половину червня», – повідомила оператор.

Перспектива втиснутися в запис тисяч москвичів, встали трохи світло, щоб перевіритися на антитіла до коронавирусу, приваблювала мало. До того ж оператор попередила: «Перед тим, як ви здасте кров на антитіла, лікар повинен видати вам напрямок».

Загалом, все як завжди в столичній медицині: подолання перешкод може призвести до мети.

Ось, як описує Фейсбук свої спроби здати кров на антитіла до Ковид-19 Дмитро Сисоєв: «Надысь оголосили, що «кожен москвич» за своїм бажанням може здати аналіз на антитіла на короновірус. Про це широко протрубила Ракова. Так як у мене в моїй родині “масовий падіж”, йду, біжу записуватися. І що ж ? А нічого! Записатися можна “як москвичеві”, тобто прикріпленому, алі як “москвичеві”, тобто НЕ прикріпленому. Пробую “як НЕ прикріплений”. Живу я фізично під Внуковском, у нас новенька, рік як побудована, з помпою здана поліклініка 212. І? Ан немає її в списку. Добре. Прикріплений я за місцем реєстрації в поліклініці 155 в рідному Бескудниково. І той самий сумний результат. Низ-зя. Гаразд. Биваті. Телефоную на “гарячу лінію”. Бадьорий автовідповідач після всіх натискань голосового меню “радісно” мені повідомляє, що здача тесту “призначається лікарями за показаннями”. Тобто усі слова, усі гучні заяви – чергова профанація. Нічого їх не цікавить, крім розпилу і розподілу бабла на ділі».

Москвич Дмитро Сисоєв не зміг записатися на безкоштовний тест на антитіла до коронавирусу ні як прикріплений до поліклініки, ні за місцем проживання.

Щоб уточнити, з чим пов’язані такі складнощі при запису на безкоштовний тест на антитіла до Ковид-19, «НІ» звернулися в департамент охорони здоров’я Москви. Там люб’язно погодилися допомогти знайти перелік поліклінік, у яких можна здати цей аналіз. Але сталося диво. При введенні рядка «Ковид-тест» на сайті ДЗМ відкрилася ціла сторінка з контактами і описом платного тесту на Ковид-19. З докладним прайс-листом і описом забору аналізу. Вартість – 3 тисячі рублів, плюс 2 тисячі послуги медсестри, плюс тисяча – доставка аналізу кур’єром. Разом: 6 тисяч за один тест. Думаю, ця вкладка чарівним чином відкрилася не випадково: вона – «рятувальний круг» для тих, кому життєво необхідно здати цей тест. Не важко здогадатися, що по платному шляху і піде більшість москвичів. Насамперед тому, що це зручно, швидко і не вимагає ранкових чувань в спробі «вирвати» заповітну чергу.

Платний тест на антитіла до коронавирусу можна здати дорого, але швидко.