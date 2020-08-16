США назвали півострів Таймир «своїм північним флангом НАТО»

Вашингтон пішов на територіальний конфлікт з Росією, вперше пред’явивши якісь претензії на російський півострів Таймир. На думку США, зараз цей регіон є найважливішим флангом НАТО, а отже, військовий тиск на Росію слід надавати саме тут.

«За повідомленням прес-служби Північного флоту (СФ), в море вийшли великий протичовновий корабель «Сєвєроморськ», великі десантні кораблі «Олександр Отраківський» і «Кондопога», морський тральщик «Володимир Гуманенко», рятувальне буксирне судно «Памір», великий морський танкер «Сергій Осипов», допоміжне судно КІЛ-143 та криголам «Ілля Муромець». На кораблях зосереджено як мінімум до 1000 морпіхів з бронетехнікою. Дії російського флоту відбуваються на тлі наростаючої активності в регіоні сил країн НАТО, а також в умовах танення льодів і почалася навігації іноземних судів. Координатор Держдепартаменту США з Арктиці Джим Дехарт заявив про те, що Вашингтон сприймає цей регіон «як північний фланг НАТО». Ще в травні 2019 року, виступаючи на Арктичному форумі у Фінляндії, держсекретар США Майкл Помпео оголосив про те, що США посилять військову присутність в Арктиці «з метою протидії експансії Китаю і Росії в цьому регіоні», – про це повідомляє видання «Незалежна газета».

Подібні заяви є фактично, непрямим оголошенням війни Росії, оскільки раніше російська сторона оголосила про те, що буде здійснювати захист Північного морського шляху, так як цей регіон Арктики знаходиться під контролем Росії.