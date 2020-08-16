Україна третій день оновлює антирекорди за COVID

За останню добу виявили 1847 нових інфікованих, 33 пацієнта з коронавірусом померли.

В Україні станом на ранок суботи, 15 серпня, зафіксовано вже майже 90 тисяч випадків коронавирусной хвороби, приріст нових випадків за останню добу склав новий антирекорд – 1847. Це випливає з даних системи моніторингу РНБО.

Так, з 89 719 хворих COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1847 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.

Всього в країні померли 2 044 пацієнта з коронавірусом, з них 33 – за останню добу. Одужали 47 430 пацієнтів, в тому числі 633 за останню добу.

Найбільша кількість випадків коронавіруса в добу виявили у Харківській області – 254, Чернівецькій – 170, Львівській – 166 р. і в Києві – 232.

Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про 1732 нових випадку коронавіруса, що було абсолютним рекордом з початку епідемії в країні.

Раніше повідомлялося, що COVID-19 безпосередньо торкнувся 5% українців.