Медики выявили новый необычный фактор развития диабета

Повышенный риск развития заболевания связан с тяжелым психологическим стрессом.

Исследователи из университетской клиники столицы Дании Копенгагена выявили новый необычный фактор развития диабета второго типа. В результате ученые пришли к выводу о том, что о повышенном риске развития этого заболевания может свидетельствовать выкидыш.

Женщины, которые сталкивались с такой проблемой, как утрата плода в утробе, утверждают датские специалисты, на 18% чаще сталкиваются с риском развития диабета второго типа, в сравнении с теми, кто никогда не сталкивался со столь трагическим исходом беременности. Более того, ученые также выяснили, что женщины, перенесшие больше одного выкидыша, подвержены еще более высоким рискам развития заболевания. К примеру, второй выкидыш повышает риск постановки в будущем диагноза «диабет второго типа» на целых 38%, а третий – на 71%.

Свое исследование ученые проводили с участием 27 000 женщин, родившихся в период 1957-1997 годов и столкнувшихся с диабетом в период с 1997 по 2017 годы. Также в исследование была включена контрольная группа, которая включает в себя почти четверть миллиона женщин без диабета.

Как утверждают авторы этой научной работы, полученные результаты, вероятнее всего, могут свидетельствовать о том, что повышенный риск развития заболевания связан с тяжелым психологическим стрессом.

Кроме того, отмечается, что один и тот же генетический фон, зарегистрированный у выкидыша и диабета, может быть свидетельством повышенного риска двух этих состояний.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами ученые рекомендуют женщинам, которые сталкивались с выкидышем, регулярно проверять уровень сахара в своей крови во избежание неконтролируемого развития недуга.

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