Пьяный гость избил известную модель после вечеринки

Известная модель Ясмин Сесилия поделилась ужасающими кадрами, которые она сделала после нападения гостя её собственной вечеринки.

Снимки модель разместила на своей странице в Instagram.

Мужчина избил модель до потери сознания, после чего она попала в больницу со сломанным носом, сотрясением мозга и гематомой под глазом.

Тот парень спал на диване, поэтому я разбудила его и сказала, что ему нужно уйти. Он был сбит с толку и, вместо того чтобы пойти домой, направился прямо в мою спальню и запер дверь. Я испугалась, ведь он всё ещё был у меня дома, но я продолжала говорить ему, чтобы он уходил. Он открыл дверь, но просто вернулся в гостиную. Я начала кричать на него, чтобы он покинул мой дом

Потом он разозлился и несколько раз ударил меня по лицу. Я сразу поняла, что он сломал мне нос, но я ничего не могла сделать, чтобы защитить себя. Я упала на пол, но он просто продолжил бить меня ногами по всему телу. Я была напугана до смерти и смотрела за тем, как кровь капала с лица

На одном из снимков видно, как стены дома модели до сих пор испачканы кровью. Несмотря на то что фотографии совсем не похожи на то, что обычно публикует Ясмин, пост с кадрами после инцидента быстро стал вирусным. Спустя сутки на нём уже больше шестисот тысяч лайков и тысячи комментариев. Девушка призналась: ей было сложно поделиться с миром фото, на которых она выглядит неидеально. Но модель всё-таки решилась на это, чтобы помочь прозвучать проблемам насилия над женщинами как можно громче.

Я хотела сохранить этот эпизод моей жизни в секрете и вообще не публиковать эти кадры. Но я чувствую, что мне нужно использовать свою платформу для распространения информации о жестоком обращении с женщинами

Ясмин знает нападавшего. Так что теперь остаётся только понадеяться, что органы правопорядка качественно выполнят свою работу и заставят преступника заплатить по счетам.