Медики назвали ТОП-5 продуктов, которые вызывают акне

Если ваша кожа склонна к возникновению угрей и прыщей, то к выбору продуктов питания нужно подходить особенно тщательно.

Медики назвали продукты, которые повышают вероятность обострения кожных расстройств:

Рафинированные углеводы: белый рис, макароны, хлеб из пшеничной муки, газировка, другие сладкие напитки. Включение в рацион этих продуктов способствует увеличению уровня сахара в крови, что повышает риск появления угревой сыпи.

Молочные продукты. Результаты исследований показали наличие связи между молочными продуктами и тяжестью угревой сыпи у подростков. Все дело в том, что употребление молока способствует повышению уровня инсулина, что негативно сказывается на количестве прыщей.

Фастфуд. В составе таких продутов много калорий, рафинированных углеводов и жиров. Их употребление стимулирует производство гормонов, приводящих к выработке избыточного количества кожного сала.

Шоколад. Результаты исследований показали, что после употребления шоколада иммунная система увеличивает реакцию на бактерии, которые вызывают прыщи.

Арахис. В этих орехах также содержится вещество, увеличивающее производство кожного сала. Поэтому арахис лучше заменить миндалём или кешью.

Также в списке “запрещенки” оказались: