Медики назвали ТОП-5 продуктов, которые вызывают акне

Если ваша кожа склонна к возникновению угрей и прыщей, то к выбору продуктов питания нужно подходить особенно тщательно.
Медики назвали продукты, которые повышают вероятность обострения кожных расстройств:
Рафинированные углеводы: белый рис, макароны, хлеб из пшеничной муки, газировка, другие сладкие напитки. Включение в рацион этих продуктов способствует увеличению уровня сахара в крови, что повышает риск появления угревой сыпи.
Молочные продукты. Результаты исследований показали наличие связи между молочными продуктами и тяжестью угревой сыпи у подростков. Все дело в том, что употребление молока способствует повышению уровня инсулина, что негативно сказывается на количестве прыщей.
Фастфуд. В составе таких продутов много калорий, рафинированных углеводов и жиров. Их употребление стимулирует производство гормонов, приводящих к выработке избыточного количества кожного сала.
Шоколад. Результаты исследований показали, что после употребления шоколада иммунная система увеличивает реакцию на бактерии, которые вызывают прыщи.
Арахис. В этих орехах также содержится вещество, увеличивающее производство кожного сала. Поэтому арахис лучше заменить миндалём или кешью.
Также в списке “запрещенки” оказались:
- кофе;
- шпинат;
- алкоголь;
- сухофрукты;
- яйца.