Данія запровадила обов’язкове носіння масок у громадському транспорті

У Данії носіння масок буде обов’язковим у громадському транспорті по всій країні з 22 серпня.

Про це заявила прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен, – передає УНІАН.

Вона закликала громадян не втрачати пильність і дотримуватися правил соціальної дистанції і гігієни.

У даний час датська влада рекомендує використовувати маски в громадському транспорті в години пік, а в шести областях, включаючи одному місто країни Орхус, де спалах коронавирусу більш значний, смороду є обов’язковими.

«Ми стали свідками зростання числа інфікованих в Данії, в кількох місцевих кластерах. Деякі (спалахи) знаходяться під контролем, а інші скоро будуть», – сказала Тайра Гроув Краузе, чиновник з органу по контролю за інфекційними захворюваннями.