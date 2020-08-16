Рідкісних птахів помітили на півдні України (фото)

Сотні рожевих пеліканів традиційно приваблюють туристів на півдні Одещини. Побачити цих птахів можна у Національному природному парку “Тузлівські лимани” та Дунайському біосферному заповіднику.

Рожеві пелікани гніздяться в дельті Дунаю, а під час міграції щороку їх зграї відпочивають та харчуються на лиманах та косах, розповіла в коментарі 24 каналу орнітолог Ганна Кузьо.

Вона пояснила: у період з липня по жовтень цих червонокнижних птахів можна часто зустріти на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Туристи часто діляться світлинами рідкісних пернатих у мережі. Фото цих пернатих також опублікував на своїй фейсбук-сторінці науковець Максим Яковлєв.

Він зазначив, що рожеві пелікани збираються великими зграями. Часто можна побачити, як у пошуках поживи вони кружляють над дельтою Дунаю.

Рожеві пелікани в Україні / Фото з фейсбука Макса Яковлєва

Раніше Яковлєву вдалося піднятися дроном у повітря та зняти на відео політ цих унікальних пернатих.

“Їхні танці зачаровують місцевих мешканців та притягують гостей звідусіль, які мріють їх побачити”, – поділився враженнями він.