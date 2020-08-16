«Слуга народу» Герус напав на журналістку в Туреччині

Нардеп від «Слуги народу» і голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус напав на журналістку Дарину Сметанко.

Як передає «Україна-24«, конфлікт стався на курорті в Туреччині. Його помітили в готелі, який пропонує віп-вілли з власним басейном, терасою, сауною, гардеробною кімнатою і окремою кімнатою для персоналу. За шість ночей такого відпочинку потрібно заплатити близько 10 тисяч євро.

Журналістка поцікавилася, скільки йому обійшовся такий відпочинок і запитала, чи не соромно нардепу. Герус відповів, що «все можна побачити на сайті турагенції», а пізніше відібрав у журналістки посвідчення, що є перешкоджанням журналістської діяльності – стаття 171 Кримінального кодексу України.

Як передає джерело, нардеп викликав поліцію, щоб не відповідати на питання журналістів, а вони в свою чергу спробували зв’язатися з консулом України в Туреччині. В результаті Герус після довгих умовлянь повернув журналістці відібране посвідчення, але заборонив його знімати.