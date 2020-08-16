У Хмельницькому касир вкрав 30 тис. грн з карток клієнтів: як це сталося і як захиститися

У Хмельницькому будуть судити касира супермаркету, який за допомогою спеціального зчитувача банківських карток зміг вкрасти у покупців понад 30 тисяч гривень.

Молодий шахрай розробив цілу схему, щоб отримувати чужі гроші, йдеться у повідомленні на сайті прокуратури Хмельницької області.

При оплаті товару касир брав платіжну картку клієнта і випадково випускав її з рук. А піднімаючи її з підлоги, він швидко зчитував дані з допомогою заготовленого і встановленого під столом пристрою. Також він підглядав і записував код до карти.

«Використовуючи отримані дані, будинку зловмисник виготовляв аналогічні банківські картки, з допомогою яких через банкомати отримував готівку. Таким чином він обдурив відвідувачів магазину на 30 тис грн», – повідомили в прокуратурі.

Тепер його судитимуть за статтями Кримінального кодексу «Крадіжка, вчинена повторно» і «Незаконні дії з платіжними картками, вчинені повторно».

Що потрібно робити у випадку підозрілої активності з карткою

CVV-код, який записаний на звороті картки, краще записати в надійному місці, а з картки стерти. Це не дозволить шахраям випадково його підглянути.

Коли вам що-небудь надсилають або телефонують з підозрілих номерів, потрібно відразу передзвонити менеджерам вашого банку за телефонами, які видавав сам банк при відкритті рахунку. Співробітники банку завжди називають вас по імені-по батькові і не вимагають ніяких персональних даних відкривають вашу інформацію по карті.

Після цього попросіть перевірити, що відбувається з вашими рахунками в даний момент. Коли в банку підтвердять, що ніяких операцій вони не проводили, потрібно відразу через них передати номери телефонів, з яких прийшов дзвінок в службу безпеки. Сам номер абонента рекомендується заблокувати.