Режиму Лукашенко більше не існує, він упав. Для нього це крах, – білоруський політолог

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, швидше за все, втратив владу в країні. Він розуміє, що на вулиці міст вийшли звичайні люди, які хочуть змін, тому лояльності і всенародної любові до нього більше не буде.

Яким чином він покине свій пост глави держави, що буде з опозиціонеркою Світланою Тихановской і чому протести в Білорусі – це не український Майдан – в інтерв’ю OBOZREVATEL розповіла білоруський політолог і доктор Рейнського університету Фрідріха Вільгельма Наталія Василевич.

– Незважаючи на те, що протести в Білорусі посилюються, впевненості в тому, що вони зможуть перемогти режим Лукашенка, немає. Вам так не здається?

– Якби мене запитали про це пару місяців тому, я б сказала, що нічого цікавого відбуватися в Білорусі найближчим часом не буде, а політичне та суспільне життя там перебуває в застої. Але 2 місяці тому стало очевидно, що білоруси дуже втомилися від режиму Лукашенка. І якщо раніше це не виражалося, то тепер стало виражатися. Втома була давно, але якісь форми вона почала набувати десь пару місяців тому з початком виборчої кампанії. Наприклад, були кілометрові черги, щоб підписатися за альтернативного кандидата.

А тепер і зовсім стало очевидно: у Білорусі не просто масові протести, а тотальні. Режиму Лукашенко більше не існує, він упав. До нього більше ніколи не повернеться ні лояльність, ні симпатія.

– Але він зможе утриматися у влади на цей раз?

– Навряд чи. З минулих сезонів цього 26-річного серіалу ми знаємо, що Лукашенко дуже погано, навіть чисто фізично, реагує на протести. Навіть якщо це група студентів, які стоять на площі з прапорами, а тим більш тривалі. Лукашенко в таких випадках завжди зникає, а дата його інавгурації переноситься на більш пізній термін. Тепер навіть для нього самого очевидно, що ніякої народної любові більше немає, а на вулицях не просто опозиціонери, це звичайний народ. Для нього це політичний крах, а його місце в історії тепер буде оцінюватися не найкращим чином.

Наталія Василевич Радіо Свобода

– В цьому політичному серіалі є ще президент Росії Володимир Путін. Хіба він не буде втручатися в користь Лукашенка в протистоянні з народом?

– Росія втручається тільки на користь самої себе, а от на користь Лукашенка з-за якихось там братніх почуттів або солідарності вона точно втручатися не буде. Для такого втручання потрібні два фактори: інтерес і ресурси. Якщо це є – Росію ніщо не зупинить. Не впевнена, що зараз це їй притаманне. Але що ще важливо: Білорусь – партизанська країна, і те, що зараз відбувається, це, швидше, партизанські методи. Багато говорять, чому немає лідерів…

– До речі, так, ні…

– Так, також немає якогось одного місця збору, якихось структур. Все це було розгромлено режимом, залишилася тільки самоорганізація. Вона добре проявляється зараз, в умовах високих протестних настроїв. На вулиці виходять сім’ї, сусіди, друзі, колеги по роботі. Звичайно, це не зовсім громадянське суспільство, у західному розумінні. Але які форми самоорганізації доступні в нинішній ситуації – такі і працюють. Могли б бути більш досконалі інструменти, ті ж політичні партії, але в Білорусі, на жаль, все це недоступно.

Але в цьому теж сила. Адже держава не може зруйнувати сімейні зв’язки, зв’язки колег по роботі або сусідів. Це те, що непорушно.

– Дивує ще момент, що білоруси влаштували страйк і відмовляються виходити на роботу.

– Це виглядає дуже логічно. Це не страйк в класичному сенсі, ніхто ж не вимагає підвищення зарплат або поліпшення умов праці. Така страйк – теж форма політичного протесту, але в певному сенсі це процес не політичний. Те, що відбувається нині в Білорусі не має якоїсь ідеології, немає навіть жодного політичного лідера, якого б усі підтримали.

Це абсолютно базовий рівень правил гри: ми проти фальсифікацій і проти приниження людей. Ми хочемо, щоб все було чесно, поверніть наші голоси. Люди ж ні за що конкретно не виступають: ні Росію, ні Захід, ні за соціальне держава, ні за ліберальні реформи. Ця частина порядку відсутня. Фактично люди зараз виступають як від співзасновника нового білоруської держави і нових конституційних засад.

– Скільки часу знадобиться протесту, щоб Лукашенко пішов? І як він піде – за сценарієм українського Майдану?

– Правил немає, стратегії теж. Ніхто не знає, як це буде відбуватися. Люди, які підтримали Світлану Тихановскую на виборах, підтримали не кандидата, а інструмент зміни влади.

Була ще ідея повернутися до дореформеної Конституції 1994 року, яку Лукашенко змінив у 96-м. Литва пропонувала такий варіант… Але очевидно, ці переговори, якщо вони будуть, повинні проходити без Лукашенка. Він не людина слова, що і показує його досвід 26 років у владі.

Але знову ж таки ніхто нічого не знає. По-перше, ніхто не знає, де цей Лукашенко зараз перебуває.

Спецпідрозділ ОМОН в Білорусі

А протести не зупиняються. Людей на вулицях тотальна більшість. І яким буде механізм переговорів… Без посередників дуже складно щось робити, а лідерів немає. Люди довірили інструмент зміни влади Світлані Тихановской. Тому вона і повинна виступати якимось посередником або представником.

– Вам не здається, що вона трохи слабка як для президента країни?

– Її сила в тому, що вона знає, що вона слабка. Тихановская чітко і адекватно оцінює свої можливості і не буде такою, як Лукашенко, який навіть знав як копати картоплю, доїти корову. А Тихановская – людина, який знає, що нічого не знає, тому буде звертатися до визнаних фахівців з різних питань за допомогою.

Як раз для європейського лідера – це дуже адекватний підхід до організації політичного життя. Тому саме її слабкість і можливість адекватно оцінити свої дії, не соромлячись цього – це сама сильна її сторона.

– Європейський Союз зможе виступити посередником у переговорах, якщо врахувати, що він з Україною не може впоратися, де політичні зміни почалися досить давно.

– Звичайно, ЄС краще б уникнути цих проблем, але оскільки Білорусь сусідню державу, то доведеться вникати. Для Литви, Латвії, Польщі – це взагалі країна, яка поруч. Німеччина теж може наполягати, щоб ЄС виступив посередником у переговорному процесі.

З Білоруссю буде легше, ніж з Україною, тому що там ніколи не було якогось цивілізаційного розколу. У нас немає проблемного сходу, де можуть домінувати політичні або цивілізаційні ідентичності.

Незважаючи на те, що в Білорусі практично всі говорять російською, мало тих, хто вважає себе росіянином, наприклад. Росіян як національної меншини в Білорусі практично немає. Слабкість ідентичності білорусів зіграла на те, що вона стала сильною.

Там немає якихось груп, які будуть проти вирішення ситуації, і в цьому плані ЄС буде легше. У той же час білоруси ніяк не наповнені ідеями. Є тільки базові стандарти поділу влади, Конституція, права людини. За кого ми, з ким ми – це вже буде вирішуватися на якихось подальших етапах.

Звичайно, все це вкрай нестійка ситуація і куди вона може повернутися – невідомо. Режим виявився абсолютно не готовий до такої стихійності та спонтанності, завдяки чому люди дуже легко включилися в процес.