Дівчина Тарайковского: йому вистрілили прямо в груди, отвір зашили, але ми помітили

На грудях загиблого в ході протестів у Білорусі Олександра Тарайковского був помічений шов, що говорить про вогнепальне поранення.

В інтерв’ю Associated Press його дівчина Олена Герман зізналася, що отвір від поранення йому, по всій видимості, зашили.

«На грудях був шов – отвір зашито, але синяк чорний. Він маленький, але ми його відразу помітили. Руки і ноги абсолютно цілі, навіть синців не було. Очевидно, що йому вистрілили прямо в груди», – розповіла вона.

У МВС країни раніше визнали, що під час мітингу проти результатів виборів загинула одна людина. Силовики стверджують, що чоловік намагався кинути вибуховий пристрій в бік правоохоронців і воно нібито вибухнуло в його руці.