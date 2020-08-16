В США побили мировой рекорд скорости

На соляном озере Бонневиль в США установлен новый мировой рекорд скорости передвижения по земле среди автомобилей, оснащенных традиционным поршневым двигателем внутреннего сгорания. Максимальная скорость, которую показал стримлайнер Speed Demon, составила почти 775 км/ч, однако в качестве рекорда записан средний показатель из двух заездов – 757 км/ч.

Стримлайнер Speed Demon оборудован 6-литровым V8 HEMI от Chevrolet с двойным турбонаддувом. Агрегат выдает 2500 л.с. мощности и работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. В отличие от большинства стримлайнеров, в которых пилот чаще всего располагается в тесном кокпите, внутренняя конструкция Speed Demon представляет собой полноценную самолетную кабину типа «фонарь». Кроме того, автомобиль оборудован четырьмя колесами, которые размещены на трех осях. Передние два колеса расположены друг за другом.

Предыдущий мировой рекорд скорости, установленный в 2018 году, также принадлежал Speed Demon. Тогда стримлайнер смогли разогнать до 722 км/ч.