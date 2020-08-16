У США розробляють штам нового коронавіруса

У США повідомили, що розробляють штам нового коронавіруса, який може бути введений добровольцям для перевірки ефективності експериментальних вакцин.

Як повідомляє Euro News, створює новий штам Національний інститут алергії та інфекційних захворювань (NІAІ).

«Розпочав проект з виробництва штаму, який при необхідності може бути використаний для розробки моделі експериментальної інфекції людини», – розповів глава установи Ентоні Фаучі.

Відзначається, що в даний час добровольці, що беруть участь у випробуваннях вакцини, отримують експериментальний препарат або плацебо. Після вони спостерігаються протягом місяців або навіть років, щоб визначити, чи не заражені вони цим вірусом природним чином.

Недоліком такого методу є час, і з початку пандемії COVID-19 були заклики вибрати більш швидкий шлях, який вже використовується для випробувань вакцин від грипу, малярії, тифу, гарячки денге і холери.