Суперниця Лукашенко проти перевиборів: світ визнає законним президентом Тихановскую

Штаб опозиціонерки Світлани Тихановской виступає проти проведення другого туру виборів в Білорусі або перерахунку голосів.

Як заявила її прес-секретар Ганна Красулина в ефірі радіостанції «Ехо Москви», Тихановская «має внутрішню легітимність».

«Ні про яке другому турі мови бути не може. Ні про яке перерахунку голосів, а зараз ходять ідеї перерахувати, теж мови бути не може, тому що ми вже бачимо свідоцтва, фотографії, що котелень джгут бюлетені… Ми знаємо, що бюлетені знищені», – сказала вона.

Також Красулина висловила впевненість у тому, що світова спільнота визнає Тихановскую законним президентом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. За чинного главу Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановскую – 10,1%.