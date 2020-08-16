В Одесі знайшли авто, сбившее дівчину на нічній дорозі: водій кинув її помирати

Поліція встановила авто, яке могло збити 29-річну дівчину на дорозі під Одесою, в районі ринку «7-й кілометр».

Транспортний засіб з характерними для ДТП пошкодженнями знайшли протягом доби після того, як було знайдено тіло жертви, сказано на сайті ГУ Національної поліції в Одеській області.

Уточнюється, що автомобіль перебував на закритій території в Сухому Лимані. Його забрали на штрафмайданчик для проведення низки експертиз, у рамках досудового розслідування у виробництві за ч. 2 ст. 286 КК.

Авто знайшли протягом доби після виявлення тіла. od.npu.gov.ua

Машина, яка могла збити дівчину. od.npu.gov.ua

Також встановлено власник автомобіля – це 33-річний житель Одеси. Поліцейські з’ясовують, хто був за кермом у момент наїзду на жінку. Слідство триває.

Одяг загиблої. od.npu.gov.ua

Раніше в поліції повідомили, що, згідно з актом судово-медичного обстеження тіла, жінка померла від травматичного шоку, викликаного численними ушкодженнями голови, тулуба, рук і ніг.

Одяг загиблої була виявлена в 200-х метрах від її тіла в полі. Труп водії знайшли вночі на дорозі.

Жертвою стала 29-річна жінка. od.npu.gov.ua

Оголене тіло знайшли на дорозі. od.npu.gov.ua

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