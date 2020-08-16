Український чемпіон отримав паспорт РФ, з радістю заявивши, що «відчуває себе росіянином»

Український блокуючий пітерського волейбольного клубу «Зеніт» Дмитро Пашицкий отримав паспорт Російської Федерації.

Пашицкий народився в Києві, але ніколи за збірну України не грав. З трирічного віку він проживав в Латвії, а свою спортивну кар’єру розпочав в Естонії. На його рахунку титули чемпіона Естонії, Балтії та Росії.

«Я не раз говорив в інтерв’ю раніше, відчуваю себе росіянином. Кілька днів тому прийняла присягу, а сьогодні отримую паспорт громадянина РФ. Звичайно, дуже радий цій події. Я готовий виступати за збірну Росії? Це було б справжньою казкою. Якщо раптом отримаю виклик — приїду в розташування національної команди за першим покликом», – розповів Пашицкий в інтерв’ю прес-службі ВК «Зеніт».