Магазин в Нових Санжарах оскандалився порушенням карантину з «багаторазової» маскою

Один з магазинів Нових Санжар Полтавської області, де раніше закидали камінням автобус з прибулими на обсервацію з Китаю, пропонував клієнтам користуватися однією і тією ж «чергової» маскою.

Таким чином магазин намагався створити видимість дотримання правил карантину. Як розповіла у Facebook журналістка Ірина Земляна, одна багаторазова маска висить на гачку в приміщенні магазину.

За словами жінки, охоронці передають її відвідувачам, які прийшли закуповуватися, не взявши свою маску.

Земляна повідомила, що такий інцидент вона побачила в магазині відомої торгової мережі.

Користувачів мережі обурив і насмішив інцидент. «І це в Нових Санжарах», «Клієнтоорієнтованість», «Фу», «Такого ще не бачила», – пишуть в коментарях.

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Коментарі користувачів