Тина Кароль ответила на неожиданный вопрос о Дане Балане

Украинская певица Тина Кароль странно отреагировала на вопрос о Дане Балане, с которым ей приписывают роман после шоу “Голос країни”

Как передает Politeka.net, такую тему подняли в эфире программы “Зірковий шлях”, видео появилось в социальной сети “Инстаграм” (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Накануне Тину Кароль наградили почетным орденом княгини Ольги. Певица высказалась об этом событии и объяснила, чем государственная награда отличается от музыкальной.

“Есть вещи, которые невозможно подтасовать. Премии, то-се, это другое. Шоубизнесовые награды – они иные, чем такие звания. Это доверие от страны. Короче, на пляж теперь в купальнике ни-ни”, – пошутила знаменитость. “Хотя не знаю, какие там привилегии, меня все спросили: а что за это дают”.

В ролике журналист сначала озадачил Тину Кароль разговорами о пенсии – певица пообещала, что после выхода на заслуженный отдых ее никто уже не увидит. После ведущий поинтересовался, поздравил ли Дан Балан исполнительницу с награждением. “Я тебе не скажу”, – кокетливо ответила Кароль и тут же заметно смутилась.

В комментариях пользователи социальной сети оценили как внешний вид и достижения Тины, так и ее реакцию на вопрос о Дане Балане:

“Такая милая и искренняя”; “Как всегда: привлекательная и интригующая”; “Конечно же он её не поздравлял 🙃… зачем это ещё спрашивать?)…лучше бы спросил “на кровати как ,повертелись?”…вот это на много адекватние вопрос ,а не :про кольца,беременность и тд)…возьмите меня в следующий раз брать интервью у Тины ,гарантирую ,будет самое просмотренное интервью”.