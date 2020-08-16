Скільки коштує лікування від COVID-19 в Україні: лікар розкрив реальні суми

Лікар розповів, скільки коштує лікування пацієнта з коронавірусом в Україні.

В Україні лікування від коронавіруса є досить витратним для пацієнтів — хоча в державних закладах охорони здоров’я воно повністю безкоштовне, але людям нерідко доводиться купувати деякі препарати за свій рахунок.

Про це директор Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко розповів в інтерв’ю виданню «Вголос».

«Переважна кількість ліків, які застосовуються за протоколом для лікування коронавирусной хвороби, у нашому закладі є безкоштовною. Але оскільки профіль нашої лікарні — інфекційний, то, звичайно, таких ліків, які потрібні для лікування цукрового діабету, наприклад, не вистачає. А це дорогі препарати — починаючи від інсулінів, таблетованих діабетичних препаратів, неврологічних, серцево-судинних», — каже лікар.

Також він зазначив, що пацієнти можуть ці препарати при державній підтримці отримувати безкоштовно первинної мережі.

Вартість флакона антибіотика варіюється від 500 гривень до понад 25 тисяч гривень. Одній людині на добу потрібно 3-4 флакона.

Федоренко визнав, що ціни на антибактеріальні препарати для лікування коронавирусной хвороби великі.

Крім антибіотиків, для підняття імунного статусу потрібно використовувати імунологічні препарати — їх ціна досягає в Україні 5-6 тисяч гривень за один флакон (якщо вони вітчизняного виробника) або від 25 тисяч гривень і вище (якщо зарубіжного виробництва).

В цілому ж на лікування людини від COVID-19 потрібно в добу від 4 тисяч гривень.

«Тому зрозуміло, що без державної підтримки більшість громадян не може оплатити все це лікування. Тому ми звертаємось і до обласного департаменту охорони здоров’я, і в Національній службі охорони здоров’я України з метою врахувати ті реалії, які є на сьогоднішній день, з метою переглянути ціну пакетів, які держава оплачує для хворих при коронавирусной хвороби, у бік їх збільшення. Це дасть можливість забезпечити наших земляків якісними та ефективними препаратами», — заявив Федоренко.

Також лікар додав, що якщо людина залишається лікуватися вдома, то всі препарати купує за свій рахунок, тому що якоїсь державної програми для лікування хворих COVID-19 на амбулаторному етапі зараз немає.