Колишній народний депутат і екс-голова Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов буде балотуватися на пост мера Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні экоактивисты Києва прийняли рішення брати участь у місцевих виборах і йти в Київраду своєю командою, a я буду балотуватися на посаду міського голови. Для цього ми об’єдналися в партію «Екологічна Альтернатива», — написав Фірсов.

Фірсов зазначив, що політсила з якою він йде на вибори «Екологічна Альтернатива» — це не черговий одноразовий проект під вибори і не імітація»:

«У нашій команді дійсно справжні екологи та активісти, люди, добре відомі та авторитетні у своєму середовищі. І ми розраховуємо досягти результату не за рахунок валу реклами, а за рахунок роботи з людьми. Кожен з нас готовий йти до киян, зустрічатися і пояснювати наші цілі і завдання».

Основний посил c яким Фірсов йде на вибори — це вирішення екологічних проблем.

Нагадаємо, екс-нардепа пов’язують c одеським бізнесменом Андрієм Ставницером.

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що екс-нардеп Іллєнко піде в мери Києва від «Свободи».

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SKELET-info

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Екс-нардеп Фірсов вирішив йти в мери Києва оновлено: 16 серпня, 2020 автором: Redactor