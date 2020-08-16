Зеленського чекає провал: озвучений прогноз по місцевим виборам в Україні

Місцеві вибори 25 жовтня, на які президент Зеленський та його команда покладають великі надії, швидше за все виявляться провальними для «Слуги народу». Про це «ФАКТАМ» заявив відомий політтехнолог Сергій Гайдай.

Експерт нагадав події 2019 року, коли люди проголосували проти діючого тоді президента Порошенко і старих політиків. Останні президентські та парламентські вибори здивували всіх, в тому числі і самого Зеленського, і його оточення.

«Вони не очікували отримати таку кількість місць у парламенті. До конституційної більшості не вистачило 49 осіб. Якщо воно в тебе є, ти взагалі можеш переосновать це держава. Якби Зеленський був прозорливим і досвідченим політиком, він отримав би і конституційна більшість», — зазначає Експерт.

За словами Гайдая, зараз Зеленський виходить з логіки 2019 року. «Слуги» і президент вважають, що зможуть поміняти всіх мерів і всі елементи місцевого самоврядування під себе.

«Але результати його страшно здивують, тому що, швидше за все, станеться великий провал», — уточнює експерт.