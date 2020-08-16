Заарештувати Лукашенко: Бабченко спрогнозував «ідеальний» план Кремля для Білорусі

Російський журналіст Аркадій Бабченко запропонував своє рішення білоруської кризи, стандартне для керівництва РФ.

«Я б на місці Путіна ввів би війська, заарештував Лукашенко, посадив на трон Тихановскую, отримавши симпатії всієї країни, і вже з нею, в політиці ще великим нулем, ніж Зеленський, оточеній усіма проросійськими силовиками і міністрами, яких залишив на своїх місцях, користуючись поки ще відсутністю антиросійських настроїв, підписав нові угоди, за якими Білорусь переходить у повне і неподільне володіння Росії на віки вічні відтепер і до кінця століть», — пише Бабченко.

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що Путін вже давно прийняв таке рішення.

Коментатори відреагували на пост неоднозначно.



