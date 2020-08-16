Повінь – зміна системи

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Назван продукт, улучшающий настроение

16.08.2020

Специалист объяснила, что в состав дыни входит большое количество витаминов, фолиевая кислота, бета-каротин и много минералов. Благодаря этому набору, продукт также оказывает антиоксидантное действие, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и является профилактикой атеросклероза и онкологических заболеваний, добавила она.

Употреблять дыню стоит умеренно и только при отсутствии противопоказаний.

«Надо помнить, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. С учетом того, что дыня имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 300-400 граммов (два-три кусочка). Злоупотребление может привести к лишнему весу и ожирению», — заключила врач.
:  Новости Ю

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