У Білорусі попрощаються з другою жертвою силовиків

У білоруському Гомелі сьогодні, 16 серпня, простяться з місцевим жителем Олександром Вихором, який став другою жертвою силовиків, повідомляє Telegram-канал Nexta.

За словами родичів, 25-річний хлопець був затриманий 9 серпня, коли їхав до своєї дівчини. Тільки 12 серпня стало відомо, що його вже немає в живих «Неділя, 12:00, Костюковки, храм Архангела Михайла. Квіти, прапори, лампади і свічки», — йдеться в повідомленні ЗМІ.