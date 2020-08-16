Трамп заявив, що подумає про помилування Сноудена і його повернення в США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що подумає про помилування колишнього співробітника спецслужб Едварда Сноудена, а також можливості його повернення в країну.

Про це він розповів під час прес-конференції, – передає “Інтерфакс-Україна”.

“Я не дуже добре знаю цю історію, але подумаю про це”, – сказав він. У той же час Трамп уточнив, що йому, можливо, потрібно буде почати розбиратися з цим питанням.

Колишній співробітник спецслужб США Едвард Сноуден здобув популярність у 2013-му, коли надав низці видань секретну інформацію АНБ про стеження влади за комунікаціями громадян багатьох держав по всьому світу. Після цього йому пред’явили звинувачення в шпигунстві і викрадання державної власності. З-за цього Сноудену довелося тікати з США в Гонконг, де він зняв номер у готелі, але стрімко покинув його з-за побоювань.

Кілька тижнів він ховався вдома у групи біженців, після чого виїхав в Росію. Там же отримав тимчасовий притулок і вид на проживання.