Куяльницкий лиман приобрел красно-розовый цвет (фото)

Вода в Куяльницком лимане приобрела красно-розовый оттенок.

На днях вода Куяльницкого лимана стала ярко-розового цвета.

Отметим, это не экологическая катастрофа, а начало сезонного размножением водорослей Dunaliella salina. Эти живые организмы окрашивают в розовый цвет сотни соленых водоемов по всему миру каждый год.

Цветение Dunaliella salina наблюдается каждый год в конце лета и держится до холодов. В лимане высокая концентрация соли, поэтому в таких благоприятных условиях водоросли выделяют красный пигмент.

Больше всего красный оттенок заметен ближе к селам Ковалевка, Старая Эметовка и других.







Идея локации для фото: Куяльницкий лиман стал розовым фото 4

Автор фото: Александр Бондарь