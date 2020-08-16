НБУ змусив банки давати кредити українцям на нових умовах

Українські банки та кредитні організації, з 1 вересня при укладенні договорів з клієнтами будуть зобов’язані робити це «людською мовою» і на прозорих умовах – вказувати реальну процентну ставку та загальну вартість кредиту.
Цього вимагають нові правила, розроблені НБУ. Зараз їх запропонували до обговорення, йдеться в публікації видання UBR.
В зв’язку з новими правилами банківські установи повинні публікувати достовірну, правдиву, актуальну інформацію і не вводити клієнтів в оману.
Це дозволить споживачам розуміти умови, порівнювати послуги декількох банків і приймати зважені фінансові рішення. Всі банки повинні надавати повну інформацію в уніфікованому форматі. Насамперед публікується така інформація:
-
реальна річна ставка за кредитом;
-
наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, держреєстратора, нотаріуса), а також їх вартість для клієнта;
-
термін послуги;
-
орієнтовна загальна вартість кредиту;
-
періодичність погашення;
-
попередження про можливі наслідки в разі прострочення виплат;
-
умови дострокового зняття грошей з депозиту.
На сайті будь-якого банку клієнт повинен мати можливість завантажити файл з вичерпною інформацією. Також на ресурсах повинні заробити калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом або доходів від розміщення коштів на депозит.
Реклама кредитів і депозитів для громадян не повинна ускладнювати візуальне сприйняття інформації. Також обов’язково повинні бути основні характеристики послуги:
-
для кредиту – реальна процентна ставка, максимальна сума кредиту та його строк;
-
для депозиту – річна відсоткова ставка, строк вкладу, валюта і мінімальна сума.
Нові вимоги стосуються реклами на телебаченні, радіо, на білбордах, а також інтернет-банерах. За дотриманням цих правил стежитиме профільний підрозділ НБУ – управління захисту прав споживачів фінпослуг. За неналежне розкриття інформації передбачені штрафи від 50 (850 грн) до 800 (13,6 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.