НБУ змусив банки давати кредити українцям на нових умовах

Українські банки та кредитні організації, з 1 вересня при укладенні договорів з клієнтами будуть зобов’язані робити це «людською мовою» і на прозорих умовах – вказувати реальну процентну ставку та загальну вартість кредиту.

Цього вимагають нові правила, розроблені НБУ. Зараз їх запропонували до обговорення, йдеться в публікації видання UBR.

В зв’язку з новими правилами банківські установи повинні публікувати достовірну, правдиву, актуальну інформацію і не вводити клієнтів в оману.

Це дозволить споживачам розуміти умови, порівнювати послуги декількох банків і приймати зважені фінансові рішення. Всі банки повинні надавати повну інформацію в уніфікованому форматі. Насамперед публікується така інформація:

реальна річна ставка за кредитом;

наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, держреєстратора, нотаріуса), а також їх вартість для клієнта;

термін послуги;

орієнтовна загальна вартість кредиту;

періодичність погашення;

попередження про можливі наслідки в разі прострочення виплат;

умови дострокового зняття грошей з депозиту.

На сайті будь-якого банку клієнт повинен мати можливість завантажити файл з вичерпною інформацією. Також на ресурсах повинні заробити калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом або доходів від розміщення коштів на депозит.

Реклама кредитів і депозитів для громадян не повинна ускладнювати візуальне сприйняття інформації. Також обов’язково повинні бути основні характеристики послуги:

для кредиту – реальна процентна ставка, максимальна сума кредиту та його строк;

для депозиту – річна відсоткова ставка, строк вкладу, валюта і мінімальна сума.

Нові вимоги стосуються реклами на телебаченні, радіо, на білбордах, а також інтернет-банерах. За дотриманням цих правил стежитиме профільний підрозділ НБУ – управління захисту прав споживачів фінпослуг. За неналежне розкриття інформації передбачені штрафи від 50 (850 грн) до 800 (13,6 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.