«Верым, можам, пераможам»: акция в поддержку протестов белорусов против Лукашенко проходит в Киеве

У Києві сьогодні проходить акція, учасники якої підтримують громадян Білорусі, які виступили проти нечесних виборів і звірств силовиків Олександра Лукашенка.
«Давайте разом допоможемо привернути увагу міжнародного співтовариства до тої дикості, що зараз відбувається у Білорусі», — йдеться в анонсі заходу.
Учасники акції зібралися на Михайлівській площі, а після рушили маршем до посольства Білорусі на вул. Коцюбинського, де мітинг продовжиться до 15:00.
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