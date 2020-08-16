В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

В Минске на Площади Независимости проходит митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. На него свозили бюджетников со всей страны. Тем, кто отказывался участвовать, угрожали увольнением.

Онлайн трансляция митинга в поддержку Лукашенко

Власти свозили людей на митинг из разных регионов Беларуси. Некоторым удалось отказаться по тем или иным причинам, а некоторым — нет, потому что угрожали увольнением, потерей места в общежитии. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации, причем некоторые из приглашенных на митинг считают, что они возможны со стороны властей.

В частности, сообщения о принуждении поехать на митинг за Лукашенко поступали от работников «Белшины», «Интеграла», Могилевского мясокомбината, бобруйской «Славянки», «Бобруйскагромаша», Белорусского цементного завода, пружанского «Коммунальника», «Кричевцементношифера», Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО «Полыковичи» (сельхозпредприятие под Могилевом), «Могилевэнерго», Бобруйского завода биотехнологий, «Витебскоблгаза», Добрушского фарфорового завода, БелЖД.





Для провокаций власти могут использовать «титушек», которых заметили возле места проведения митинга