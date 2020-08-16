Сколько аппаратов ИВЛ есть в Украине и кому они нужны: Степанов озвучил детали

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина достаточно обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких. Также он подчеркнул, что в их применении нуждаются только сверхтяжелые пациенты.

Во время брифинга 16 августа глава министерства отметил, что сейчас в больницах, где лечат больных COVID-19, есть 3 700 аппаратов ИВЛ

«Если мы говорим о количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, которые находятся в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, то мы существенно увеличили его. Это около 3 700 аппаратов ИВЛ», – заверил Степанов.

«Но аппараты ИВЛ применяются при лечении исключительно по медицинским показаниям. И не всегда в этом нуждаются. Только когда очень тяжелое течение болезни и когда сильно развивается дыхательная недостаточность», – пояснил глава Минздрава.