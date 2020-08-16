Белорусская рулетка: Минск может стать смертельным патроном для Путина

Стул под Лукашенко шатается, земля под ним горит. Он ведет себя всё более истерично. Гордо объявлявший, что раздаст оружие женщинам, чтобы защитить суверенитет Белоруссии от внешней агрессии, совсем недавно похвалявшийся, что 33 «богатыря» дают показания, Лукашенко, забыв про весь свой гонор, очевидно просит Путина помочь удержаться у власти, любой ценой. А цена для Путина одна — поглощение. В мире Баламута (помните Льюиса ?), для чертей деликатес — жрать друг друга.

Такое мнение озвучил в Фейсбуке известный российский историк и публицист Андрей Зубов.

Теперь Александру Григорьевичу не до маневров между ЕС и Россией (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18). Белорусский народ загнал его в угол, и «ярость благородная» против Лукашенко и его опричников-лукашистов запредельна. С каждым новым сообщением о пытках и увечьях, совершавшихся в застенках с 9 по 13 августа, она возрастает. А люди начинают рассказывать и о прежних преступлениях 26 летнего режима — бессудных расправах, похищениях, исчезновениях навсегда, угрозах отобрания детей, о психушках.

Белоруссия бастует и ясно, что будет бастовать, пока Лукашенко не уйдет, а Светлана Тихановская вступит на пост президента республики. Народ не удалось запугать самыми страшными застенками и расправами, напоминающими чекистские подвалы времен Красного террора.

Что еще остановит белорусов? Пули солдат? Но армия на грани перехода на сторону народа и если применить ее вместо ОМОНа, точно перейдет.

В этих обстоятельствах Лукашенко просит Путина о помощи в рамках Единого Союзного государства. Раньше Александр Григорьевич вспоминал об этом государстве, чтобы выклянчить деньги и нефть, теперь он просит русских солдат, так как свои ненадежны. Он стращает белорусов, что уже договорился с Путиным о применении пунктов договора о взаимопомощи.

Он думает, что эти известия заставят белорусов смиренно пойти под ярмо, которое они несли 26 лет. Уверен, Лукашенко ошибается. Белорусов теперь не запугает ни он, и ни Путин.

Белорусы — несгибаемый народ. И совсем не случайно так часто вспоминают они годы партизанской войны против нацистов. Да, к России в Белоруссии традиционно относятся доброжелательно. Но только до тех пор, пока она не станет агрессором. Дальше будет война не менее упорная и жестокая, чем в Донбассе в 2014-16 годах.

Лукашенко уже всё равно. Или пан или пропал. Но готов ли Путин играть в Белорусскую рулетку. Опасности при вторжении очевидны:

1. В России режим Путина не популярен — об этом ясно свидетельствует и Хабаровск, и Шиес, теперь и Башкирия.

Россия сама в любой момент может полыхнуть всеобщей стачкой, как легко без всякого интернета полыхнула после кровавого воскресения 9 января 1905 года. И тогда путинский режим падет как дважды два и без Белоруссии.

2. Белорусская революция в России популярна. Живые цепи и бело-красно-белые флаги и в Москве, и в Петербурге, и в Хабаровске, и во Владивостоке. Превратить Белоруссию в Крым, где «бандеровцы наших бьют», никакому TV не удастся. В Белоруссии «наших» бьет Лукашенко — это знают почти все.

3. Карательная экспедиция в Белоруссию может легко обернуться неповиновением войск и братанием с «братским народом». Зацелованные белорусскими красавицами, русские десантники просто присоединятся к своим белорусским товарищам по оружию.

А белорусская армия вовсе не такая опереточная, как армия Украины при Януковиче. Это — серьезная сила. И не факт, что она не поднимет оружия против завоевателей, если ее к этому призовет новоизбранный президент Тихановская и народ страны. Даже если для этого придется уйти в знаменитые белорусские чащи.

4. Наконец, любая интеграция в Россию народа, глубоко пережившего свою свободу и ощутившего свое достоинство, народа, говорящего по-русски точно так же как в Москве и Хабаровске, мгновенно распространит восстание на всю, уже глубоко недовольную 20-летним путинским режимом Россию. И русские рабочие, пока более-менее инертные, увидев пример МАЗА и Белорусского Химмволокна, присоединятся к протестам решительно.

Нет лучшего способа революционизировать Россию, чем включить в нее восставшую Беларусь.

Сожрать Белоруссию Путину очень хочется, расквитаться с упрямым в прошлом Лукашенко — тоже приятно для мстительности российского тирана. Но не окажется ли Белоруссия боевым патроном в барабане Путинского револьвера. Не станет ли опыт Белорусской рулетки последним опытом кремлевской диктатуры?

Если русский тиран не так далеко уехал в чудеса, как белорусский, ему надо очень серьезно подумать — стоит ли приближать свой конец оказанием «братской помощи союзному государству».

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!