Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах

Скандально известный застройщик Валерий Пеший в Ирпене обесточил один из домов ЖК “Киевский”, аргументируя это тем, что некоторые из его жителей имеют задолженность по оплате за электричество. Когда возмущенные жители дома потребовали у застройщика ответить, когда же электричество появится, он возмутился присутствием при разговоре местных журналистов и посоветовал жителям покупать квартиру в других домах.

Об этом KV стало известно из сообщения местной жительницы Екатерины Шишкиной на странице в соцсети Facebook.

Как сообщила Екатерина Шишкина, 12 августа по указанию застройщика Валерия Пешего был обесточен дом по ул. Университетская, 2/1, корпус 3 (ЖК “Киевский”). При этом дом не газифицирован.

Группа местных жителей в сопровождении местных журналистов пришли к застройщику, чтобы разобраться, почему был обесточен весь дом и когда же электричество вновь появится.

В ответ Валерий Пеший заявил жителям, что электричество будет включено когда владельцы квартир будут «платить наличными в бухгалтерию обслуживающей компании». При этом он поставил условие, при котором если хотя бы у одного из жильцов будет задолженность, электроэнергию будут отключать всему дому.

Также застройщик заявил, что если жители будут привлекать журналистов, то свет в доме не появится. Кроме того, Валерий Пеший “посоветовал” владельцам квартир покупать квартиры в других домах, если тех не устраивает ситуация с электричеством в доме.

“Почему? – спросите вы. Вот и я была бы рада узнать, но в театре абсурда разобраться сложно.

Из ответов:

платите кому-то неизвестному в бухгалтерию наличкой – будет у вас электричество;

не будете платить – не будет у вас электричества (здесь от меня ремарочка: даже если ты исправно платил каждый месяц — электричество отключают всем без исключения);

будете приходить и снимать этот беспредел на камеру – не будет у вас электричества;

будут снимать об этом сюжеты журналисты – не будет у вас электричества;

будете устраивать собрания жильцов (совладельцев дома) – не будет у вас электричества”, – написала Екатерина Шишкина в сообщении.

Напомним, Валерий Пеший – бывший депутат горсовета Ирпеня и экс-начальник отдела земельных ресурсов Госкомзема в Ирпене. В 2015 году был кандидатом в горсовет от партии «Наш край», и оказался замешанным в скандал с избиением кандидата в депутаты горсовета от партии «Сила людей» Инны Грищенко, которая выступила против вырубки леса. На руках у женщины при этом был маленький ребенок.