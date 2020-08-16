«Взламывают дома, выносят все»: в соцсети рассказали о грабежах в известном поселке ОРДО

В одном из сообществ в социальных сетях жители неподконтрольного Украине поселка Старомихайловка Донецкой области сообщают, что в населенном пункте появилась банда грабителей, взламывающих дома с целью наживы.

Так. автор поста призывает местное население быть осторожными:

«Хочу предупредить жителей поселка! Орудуют бандиты, взламывают дома, в особенности те, в которых по причине обстрелов никто не живет. Выносят все что только можно, за исключением мебели. (видно тяжко). ТАК ЧТО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, И ЗАКРЫВАЙТЕ ХОРОШО ДВЕРИ, ОКНА».