Лукашенко может стать идеальной сакральной жертвой для Путина — эксперт

Полураздавленный таракан просит чумную крысу о помощи. Намекает, что следующей будет она.

Такие оценки относительно состоявшегося в субботу телефонного разговора между Лукашенко и Путиным приводит в Фейсбуке социолог и политолог Игорь Эйдман.

Играет на общей для них обоих паранойе. Готов ради помощи в сохранении власти отдать крысе свою страну. Ползает на брюхе и жалобно шевелит усиками.

«То есть то, что я говорил, — фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси.

Надо связаться с Путиным, Президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси.

Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим.

Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились».

Доиграется…

Помнится, Х. Амин тоже просил Брежнева ввести войска в Афганистан. Что было с ним потом, хорошо известно.

В случае ввода российских вооруженных сил Лукашенко может стать идеальной сакральной жертвой.

Начать интервенцию в поддержку Луки значит стать врагом белорусского народа и навлечь западные санкции.

Начать интервенцию под предлогом борьбы с насилием и беззакониями Лукашенко (Амина) и поставить вместо него нового российского ставленника (белорусского Бабрака Кармаля) — гораздо удобнее.

В этом случае можно подать себя в качестве не душителя, а защитника свободы. А потом новая марионетка постарается привести Беларусь к аншлюсу.

С точки зрения интересов Кремля, это эффективнее, чем тупо подпирать разваливающийся на глазах трон Лукашенко российскими штыками.